Påtalemyndigheten krever 20 års fengsel for Sør-Koreas ekspresident Lee

Den 76 år gamle tidligere næringslivslederen, som var president mellom 2008 og 2013, må møte i retten tiltalt for blant annet bestikkelser, maktmisbruk, underslag og skatteunndragelse.

I tillegg til å sone 20 års fengsel mener påtalemyndigheten at han må betale til sammen 26,1 milliarder won (191 millioner kroner) i bøter og erstatning.

Saken mot Lee betyr at alle fire av Sør-Koreas gjenlevende ekspresidenter enten er tiltalt eller dømt for en eller annen form for kriminalitet.

– Den tiltalte undergravde grunnloven da han utnyttet sin maktposisjon som president til å tjene sine egne private formål, sa påtalemyndigheten i en uttalelse som ble opplest i retten torsdag.

– Med dette ble han landets fjerde president som har blitt pågrepet for straffbare forhold. Dette har påført vår grunnlovshistorie uutslettelige skampletter, heter det videre.

Lee er anklaget for å ha tatt imot til sammen 11 milliarder won i bestikkelser mellom 2007 da han ble valgt til president og 2012, ifølge tiltalen.

Saken mot Lee inkluderer også et tiltalepunkt om at Samsung i 2009 skal ha kjøpt benådning av styreleder Lee Kun-Hee, som hadde blitt dømt for skatteunndragelse. I februar i år ble styrelederen igjen navngitt som mistenkt i en skatteunndragelsessak, ifølge Reuters.

Dommen mot Lee er ventet 5. oktober.

