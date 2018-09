Kjent KD-politiker melder overgang til Sverigedemokraterna

NTB utenriks

– Flere og flere begynner å forstå det. Derfor begynner flere og flere fra andre partier å søke seg til oss, sier SD-leder Jimmie Åkesson.

Han betegner rekrutteringen av Charlie Weimers som «en av de største hittil», og sier han er en av de mest betydningsfulle, konservative profilene i landet.

KD har svart med å utestenge Weimers og si opp alle hans verv i partiet med umiddelbar virkning, samtidig som de forsøker å tone ned betydningen av avhoppet.

– Sverigedemokraterna forsøker å få dette til å fremstå som en stor sak, men Charlie Weimers har ikke hatt noen rolle i rikspolitikken, sier Martin Kits, fungerende pressesjef for KDs partileder Ebba Busch Thor.

35 år gamle Weimers jobbet inntil nå som stabssjef i Brussel for KDs EU-parlamentariker Lars Adaktusson. Han har også vært politisk rådgiver for den tidligere sosialministeren Göran Hägglund, og leder for Kristdemokraternas ungdomsparti KDU mellom 2008 og 2011.

I et lengre Facebook-innlegg forklarer Weimers hvorfor han søker medlemskap i SD. Han mener Sverige er truet av islamisme og ønsker å stanse all migrasjon til Sverige som ikke er arbeidsinnvandring.

– Når jeg i 2050 ser mine barn og ennå ufødte barnebarn i øynene, vil jeg rakrygget kunne svare at jeg gjorde alt som sto i min makt for at Sverige skulle fortsette å være et av verdens beste land å bo i. Derfor forlater jeg i dag KD og søker medlemskap hos SD, avslutter han.

(©NTB)