Kim og Moon møtes for å diskutere atomnedrustning

Kim møtte onsdag den sørkoreanske delegasjonen ledet av spesialutsending Chung Eui-yong i Pyongyang. På møtet ble partene enige om rammene for et toppmøte mellom Kim og Moon senere i september, bekrefter sørkoreanske myndigheter.

I etterkant av møtet har det myndighetskontrollerte nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA publisert en sak der Kim siteres på at han ønsker «fullstendig å eliminere faren for en væpnet konflikt og frykten for krig på Koreahalvøya».

Den nordkoreanske lederen sier videre at han vil forvandle Koreahalvøya til «en vugge av fred, uten atomvåpen og atomtrusler».

USAs president Donald Trump og Kim kom til en vag enighet om atomvåpennedrustning i juni i år da de to møttes i Singapore, men siden det har ting gått i stå. To måneder senere konkluderte Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) med at ingenting indikerer at Nord-Korea har stanset sin kjernefysiske aktivitet.

Trump måtte avlyse utenriksminister Mike Pompeos reise til Nord-Korea i forrige uke på grunn av mangel på framgang i prosessen.

