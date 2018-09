Ingen fredssamtaler om Jemen

NTB utenriks

FN har invitert partene i Jemen til Genève, noe begge sider i konflikten opprinnelig takket ja til. Samtalene skulle etter planen innledes torsdag, men kan nå bli avlyst.

Houthi-opprørerne har stilt tre nye krav for å delta, blant annet evakuering av sårede soldater til Oman, repatriering av opprørere som alt har fått medisinsk hjelp der, og en garanti for at utsendingene til Genève kan returnere til Jemens opprørskontrollerte hovedstad Sana etter samtalene.

Truer med å dra hjem

Jemens president Abed Rabbo Mansour Hadi ble styrtet av Houthi-opprørerne i 2014 og har siden levd i eksil i Saudi-Arabia. Regjeringen har siden etablert seg i havnebyen Aden, og deres utsendinger var torsdag på plass i Genève.

En talsmann for regjeringsdelegasjonen truer imidlertid med å avlyse de planlagte fredssamtalene og gir Houthi-opprørerne 24 timer på å innfinne seg i Genève.

Dersom Houthi-opprørernes representanter ikke innfinner seg innen fristen utløper, kommer regjeringsdelegasjonen til å forlate Genève, sa en talsmann.

Verdens verste

Partene i Jemen-konflikten har ikke møtt hverandre ved forhandlingsbordet siden 2016, da 108 dager med samtaler i Kuwait endte uten resultat.

Saudi-Arabia gikk i spissen for en regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, og FN beskriver i dag landet som verdens verste humanitære krise.

Over 10.000 mennesker er ifølge Verdens helseorganisasjon drept, over 50.000 er såret og over 3 millioner mennesker er drevet på flukt. 22 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp i Jemen, og over 8 millioner av dem lever på randen av hungersnød.

(©NTB)