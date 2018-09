Indias høyesterett skroter forbud mot likekjønnet sex

NTB utenriks

Straffelovens paragraf 377 er grunnlovsstridig, fastslår domstolen torsdag.

– Loven har blitt et våpen i trakasseringen av LHBT-personer, sa høyesterettsjustitiarius Dipak Misra da han kunngjorde den historiske avgjørelsen.

Høyesterett har nå fastslått at samtykkende sex mellom voksne er en privatsak, ingen forbrytelse, ifølge aktivisten Pranav Prakash, som var til stede i rettssalen.

Britisk kolonistyre

Loven ble innført under britenes kolonistyre og gjorde at såkalt «unaturlig sex» kunne straffes med inntil ti år i fengsel.

Høyesteretts kjennelse er resultatet av et søksmål fra fem mennesker som sier de levde i frykt for å bli trakassert og straffeforfulgt av politiet.

Aktivister har kjempet mot loven siden 1990-tallet og har lidd flere rettslige nederlag fram til nå. Torsdag kunne lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre juble.

– Jeg er målløs! Det har tatt lang tid, men endelig kan jeg si at jeg er fri. Jeg har de samme rettighetene som andre, sier studenten Rama Vij med regnbueskjerf rundt halsen.

Tabu

Sex mellom personer av samme kjønn har lenge vært tabu i konservative India, spesielt på landsbygda der homofobi er utbredt.

I 2016 ble det registrert 2.187 saker som gjaldt paragraf 377, kategorisert som «unaturlige lovovertredelser». Sju personer ble dømt, 16 ble frifunnet, ifølge offisiell statistikk.

I 2009 erklærte en domstol i New Delhi også at lovbestemmelsen var grunnlovsstridig. Den kjennelsen ble omgjort av høyesterett, som mente at det måtte være opp til nasjonalforsamlingen å endre eller oppheve loven.

Regjeringen, som tidligere har støttet loven, sendte i sin tur ballen tilbake til høyesterett. I fjor besluttet Indias øverste domstol at retten til privatliv er grunnlovsfestet.

