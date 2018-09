IS tar ansvaret for angrep mot bryteklubb i Kabul

NTB utenriks

Over 90 andre ble såret i onsdagens angrep mot bryteklubben i Dashte Barchi-nabolaget vest i Kabul, der det i hovedsak bor sjiamuslimer.

En selvmordsbomber utløste først en sprengladning inne i lokalet. Sikkerhetsstyrker, helsearbeidere og journalister kom raskt til stedet, og mange av dem ble ofre for en bilbombe som eksploderte 40 minutter senere.

IS tar i en kunngjøring gjengitt av propagandakanalen Amaq på seg ansvaret for angrepet og hevder at det var rettet mot «frafalne», en betegnelse den sunnimuslimske gruppen benytter om sjiamuslimer.

IS' afghanske fløy har stått bak en rekke lignende angrep mot sjiamuslimer i Afghanistan det siste året. Det siste fant sted 15. august, da minst 48 mennesker, de fleste studenter, ble drept i et angrep mot en skole vest i Kabul.

Siden januar har minst 16 angrep rammet den afghanske hovedstaden, med over 400 drepte.

