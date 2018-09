NTB utenriks

Omstendighetene rundt skyteepisoden er ikke kjent, men en talsperson for politiet opplyste torsdag at situasjonen var under kontroll og at den antatte gjerningspersoner var pågrepet.

Kort tid etter opplyste politiet at den antatte gjerningspersonen var blant de fire som er drept.

Motivet for skytingen er ikke kjent.