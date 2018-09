Tyfonen Jebi tok ni liv i Japan

NTB utenriks

Rundt 3.000 personer var isolert over natta ute på øya der den internasjonale flyplassen Kansai ligger, etter at et tankskip krasjet i broen som forbinder øya med byen Izumisano.

Tankskipet lå til anker i Osaka-bukta og ble slått mot broen i vindkastene da tyfonen raste innover Japan tirsdag. Flyplassen var stengt tirsdag og vil fortsatt være det onsdag, med 162 avganger kansellert. Kjelleren og deler av rullebanen på flyplassen er oversvømt.

Onsdag morgen lokal tid ble det opplyst at Jebi hadde nådd Tatarstredet, nord for Japan, nær Russland. Uværet hadde da svekket seg til en sterk storm med vedvarende vindstyrker på 30 meter per sekund.

Rundt 1,3 millioner boliger, blant dem 1,1 millioner i regionen Kinki, hadde ennå ikke fått tilbake strømmen onsdag morgen.

Jebi, den 21. tyfonen i årets sesong, rammet den sørvestlige delen av Japan. I tillegg til dem som omkom, ble over 340 mennesker skadd.

I sommer ble Japan først rammet av rekordkraftig regn og flom, og deretter de høyeste temperaturene som noen gang er registrert i landet. Flere hundre mennesker omkom i flommen og hetebølgen.

