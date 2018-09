NTB utenriks

Angrepene skal ha rammet mål i den vestlige provinsen Hama og byen Banias i Tartous-provinsen.

De fleste drepte og sårede er syriske regjeringssoldater, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Men også iranske mål skal være truffet.

Statlige syriske medier meldte tirsdag at regjeringsstyrkenes luftforsvarssystem hadde avskåret israelske raketter. Opprørskilder i Syria sier målet for dette angrepet var et våpenlager som brukes av regjeringsstyrkene og deres iranske allierte.

