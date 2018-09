Mange drept i angrep mot idrettsfolk i Kabul

NTB utenriks

Først gikk en selvmordsbomber til angrep inne i bryternes treningslokaler vest i byen tidlig onsdag kveld. Sikkerhetsstyrker, journalister og andre afghanere strømmet til stedet.

Bare 40 minutter etter det første angrepet, gikk en bilbombe av. Det skjedde mens folk var travelt opptatt med å bære de sårede inn i ambulanser.

Minst 20 er drept og 70 er såret, opplyser innenriksdepartementets talsmann Najib Danish. Tilstanden for flere ofre er alvorlig, og dødstallet fryktes å stige.

Selvmordsangrepet skjedde i bydelen Dashte Barchi, som i hovedsak er befolket av sjiamuslimske afghanere.

Kritisk for trener

Ingen gruppe tok umiddelbart på seg ansvaret for angrepet, men IS' afghanske fløy har stått bak en rekke grufulle selvmordsangrep mot sivile sjiamuslimer. Afghanske Taliban nekter for å stå bak.

– Et angrep på sivile og medieansatte er et angrep på ytringsfriheten og en forbrytelse mot menneskeheten, sier president Ashraf Ghani.

Blant de drepte er to journalister fra afghanske Tolo News, bekrefter TV-kanalen. Minst fire journalister ble såret i den andre eksplosjonen, ifølge mediestøtteforeningen NAI.

– Jeg var utenfor da den første eksplosjonen skjedde. Over 30 er drept, mange av dem brytere, forteller Pahlawan Shir, som er leder i bryteklubben Maiwand.

Det høye dødstallet er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

– Jeg lette etter treneren min, jeg har endelig funnet ham. Han ligger på sykehus i kritisk tilstand, tilføyer han.

IS

På sosiale medier forteller afghanere som sier de var vitner til hendelsen, at selvmordsbomberen først drepte bryteklubbens sikkerhetsvakter. Deretter gikk han inn i lokalene og sprengte seg selv blant et stort antall idrettsfolk.

Det siste store terrorangrepet mot sjiamuslimer i Kabul skjedde 15. august, da en selvmordsbomber sprengte seg selv på en skole. Titalls elever i tenårene ble drept mens de leste til eksamen.

IS sa de sto bak angrepet. Den ytterliggående islamistgruppa anser sjiamuslimer og alle andre som ikke deler deres ekstreme ideologi, som sine fiender.

Siden januar har minst 16 angrep rammet den afghanske hovedstaden, med over 400 drepte.

(©NTB)