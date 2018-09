Klart flertall mot brexit i britisk meningsmåling

NTB utenriks

Bare 41 prosent av de spurte svarer at de ville stemt for brexit i en eventuell ny folkeavstemning, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Resultatene ble presentert onsdag i en rapport fra forskningssentrene NatCen og UK in a Changing Europe.

Forfatteren av rapporten, meningsmålingseksperten John Curtice, gir uttrykk for at resultatene må tolkes med forsiktighet. Grunnen er at de spurte i undersøkelsen i 2016 var litt mer positive til EU enn befolkningen som helhet.

– Likevel betyr dette at det tilsynelatende har vært en 6 prosentpoengs bevegelse fra Leave til Remain, sier Curtice.

Dette er mer enn i de tilsvarende undersøkelsene som er gjennomført tidligere. Resultatet tyder på at 54 prosent ville stemt for EU i en eventuell ny meningsmåling nå.

Også i desember i fjor viste en meningsmåling klart flertall for EU. Og i januar svarte 47 prosent at de støttet en ny folkeavstemning – mens 34 prosent svarte nei.

Den konservative regjeringen i Storbritannia har gjentatte ganger gjort det klart at den ikke ønsker noen ny folkeavstemning om EU.

