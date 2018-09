Irakiske styrker åpner ild mot demonstranter

NTB utenriks

Irakere har de siste to månedene protestert mot regjeringen på grunn av elendige offentlige tjenester og arbeidsledighet.

Onsdag skjøt sikkerhetsstyrker i Basra i Sør-Irak skarpe kuler og tåregass i møte med flere tusen demonstranter utenfor provinsmyndighetenes hovedkvarter.

Statsminister Haider al-Abadi sa tidligere i uka at han hadde gitt ordre om at «ingen ekte kuler» skal avfyres under demonstrasjonene.

Protestene i Basra brøt ut 8. juli og er rettet mot økt arbeidsledighet og elendige offentlige tjenester. Siden har det vært demonstrasjoner i flere byer i Sør-Irak, samt i hovedstaden Bagdad.

