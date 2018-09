Fly satt i karantene i New York på grunn av syke passasjerer

NTB utenriks

Flyet landet omtrent klokken 9.20 lokal tid onsdag og var en flyging med flyselskapet Emirates fra Dubai til New York.

Det ble først meldt om at rundt 100 av de totalt 500 passasjerene følte seg syke, men det skal være snakk om rundt 10 syke passasjerer, ifølge flyselskapet.

En talsmann for ordførerens kontor i New York bekrefter at representanter for Center for Disease Control and Prevention (CDC) er på flyplassen for å undersøke flyet.

Ifølge New York Times skal flere av passasjerene ha hatt febertendenser og svært mange skal ha begynt å hoste, noe som førte til at piloten slo alarm og tok kontakt med politiet.

En antiterrorpolitistyrke i New York har tvitret at de holder et øye med situasjonen, som de beskriver som en «medisinsk situasjon».

