Woodward beskriver kaos i Det hvite hus

– Vi er i galskapens by, sa Kelly under et møte, ifølge boken.

Woodward skriver også at presidentens medhjelpere måtte fjerne sensitive dokumenter fra Trumps skrivebord, og at de syntes han ofte var uvitende om grunnleggende utenrikspolitikk.

Dette er noen av detaljene rundt Trumps første 18 måneder i Det hvite hus som fremstilles i Woodwards bok «Fear: Trump in the White House», skriver The Washington Post, som har fått tilgang på utdrag.

Trumps tidligere advokat i Russland-granskingen, John Dowd, skal også ha tvilt på om Trump vil være i stand til å unngå å begå mened dersom presidenten skulle bli avhørt av spesialetterforsker Robert Mueller.

Det hvite hus har så langt ikke svart på forespørsler om å kommentere saken, melder AP.

Stabssjef Kelly benektet allerede i vår NBC News' opplysninger fra kilder i Det hvite hus om at Kelly hadde kalt Trump for en idiot ved flere anledninger.

Woodwards bok blir utgitt 11. september av forlaget Simon & Schuster. Forlaget har opplyst at boken «avslører tidligere ukjente detaljer om det rystende livet på innsiden i Det hvite hus under Donald Trump og hvordan presidenten tar avgjørelser om viktig utenriks- og innenrikspolitikk».

Bob Woodward ledet sammen med Carl Bernstein laget av Washington Post-journalister som i 1972 undersøkte forholdene som senere fikk navnet Watergate-skandalen og tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974.

