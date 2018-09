Mann skutt og såret på torg i Helsingborg

NTB utenriks

Gjestene søkte dekning under bord før gjerningsmennene forsvant på to mopeder, opplyser vitner til avisa tirsdag kveld. Ingen er foreløpig pågrepet for skytingen.

Politiet har bekreftet at en mann ble skutt og såret på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, og sier ikke noe om antall gjerningspersoner eller avfyrte skudd. Skuddofferet ble ført i privat bil til sykehuset, åstedet er avsperret og kriminalteknikere med våpenhund undersøker området, opplyser politiet på sine hjemmesider.

Offeret, som ifølge politiet er livstruende skadd, er en mann i 25-årsalderen. Flere pårørende samlet seg ved sykehuset, der politiet også var tilstede.

Politiet opplyser at de rykket ut til torget etter å ha fått flere meldinger om skyting. Bilder fra åstedet viser knuste vinduer på en restaurantfasade.

– Det hørtes flere skudd, cirka fem. Siden forsvant mopedene igjen innen maks ett minutt. Det gikk veldig fort, sier et vitne til Aftonbladet.

Gjerningsmennene skal ha opptrådt bestemt, som om de visste hvem de var ute etter, ifølge vitneopplysningene.

Skyteepisoden i Helsingborg skjedde samme kveld som en mann ble skutt og drept på åpen gate i Malmö i Sør-Sverige. Heller ikke der har politiet pågrepet noen.

