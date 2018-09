NTB utenriks

– Åstedet er avsperret. Vi søker i området med hundepatrulje og skal avhøre eventuelle vitner, sier Anna Göransson ved politiets operasjonssentral i Region syd.

Skuddofferet er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Sydsvenskan meldte først at to personer ble skutt, men rettet senere påstanden om et andre offer.

Politiet fikk melding om skytingen, som skjedde utendørs i 19-tiden tirsdag.

