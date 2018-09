Kaotisk og høylytt start på dommerhøring i Senatet

NTB utenriks

Høringen som startet tirsdag, er et ledd i godkjenningen av president Trumps kandidat til den ledige stillingen som dommer i høyesterett. Men starten ble preget av protester og avbrytelser, og tirsdagens seanse ble ytterst spent.

Bare minutter etter at Kavanaugh var ankommet, ble høringen avbrutt av sinte rop fra både demonstranter og politikere.

Flere frammøtte blant publikum i salen ropte slagord i favør av kvinners rett til abort, melder BBC. De frykter at denne rettigheten svekkes dersom Kavanaugh blir godkjent.

Over 20 demonstranter som avbrøt høringen på ulike tidspunkter, ble etter tur fjernet fra salen av politiet.

Samtidig klaget Demokratene over at nødvendige dokumenter først var oversendt fra Det hvite hus mandag kveld og at de ikke hadde hatt tid til å gå gjennom rundt 40.000 sider.

Men den republikanske lederen i Senatets justiskomité, Chuck Grassley, feide til side protestene og konstaterte at høringen vil bli avsluttet fredag, som planlagt.

Hastverk

Den ene demokraten etter den andre tok ordet for å protestere mot det de kalte en forsert saksgang og at alt materialet kom i 12. time. Senator Cory Brooker lurte på hva i all verden det er som gjemmer seg i papirmengden, siden det haster så for republikanerne med å få Brett Kavanaugh godkjent.

Senator Dianne Feinstein fra California presiserte at demokratene bare ville gjøre en god jobb, og at det ikke er snakk om å skape forsinkelser eller forstyrrelser. Hun ba om tid til å gjøre «jobben vår».

Under høringen snakket folkevalgte høyt i munnen på hverandre mens de brukte over en time på å krangle om veien videre. Republikaneren John Cornyn sammenlignet seansen med et «pøbelvelde».

Utspørring

Feinstein påpekte at høringen finner sted under helt spesielle omstendigheter og viste til at mannen som nominerte Kavanaugh, president Trump, selv står overfor juridiske utfordringer, og at Russland-granskingen har avfødt erklæringer om skyld og rettslige domfellelser.

– Jeg går inn for at vi utsetter prosessen, sa senator Richard Blumenthal. Men alle innsigelser ble altså overkjørt av komitéleder Grassley.

– Noe slikt har jeg aldri opplevd før, erkjente Grassley etter å ha blitt avbrutt flere ganger gjennom sitt åpningsinnlegg.

Selve utspørringen av Kavanaugh begynner etter planen onsdag. Trumps kandidat har vært dommer i den føderale ankedomstolen i District of Columbia siden 2006.

Blir Kavanaugh godkjent, får USAs øverste domstol en overvekt av konservative dommere.

(©NTB)