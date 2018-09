FN ber Putin og Erdogan bidra til å hindre blodbad i Syria

NTB utenriks

En militær storoffensiv vil kunne bli katastrofal for de anslagsvis 2,5 millioner menneskene som befinner seg i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen nordvest i Syria.

Tyrkia har forhandlet med Russland for å forsøke å hindre et angrep på Idlib, opprørernes siste provins i Syria. Samtidig har president Bashar al-Assads styrker tatt stilling nær opprørernes siste store bastion.

Tirsdag gjenopptok russiske krigsfly luftangrepene i Idlib etter en 22 dager lang pause. Minst ni sivile, blant dem fem barn fra samme familie, ble drept i angrepene mot 24 mål, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

FN-bønn

Bombingen øker frykten for at en offensiv for å gjenerobre Idlib nå er på trappene. Presidentene i Tyrkia og Russland, Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin, kan sitte med nøkkelen til å hindre at slaget om Idlib ender i et blodbad. Det mener FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura.

– En telefonsamtale mellom dere to vil gjøre en stor forskjell, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

FN-utsendingen håper at bombingen i Idlib tirsdag bare er et tegn på at samtalene mellom Russland og Tyrkia ikke har gått så bra så langt.

Moskva, som støtter Assads regjering, og Tyrkia, som støtter opprørere, bør få mer tid til å forhandle om en «myk løsning», mener han.

Humanitær krise

Idlib er den siste opprørsbastionen i Syria og kontrolleres av en sammensatt gruppe opposisjonelle og islamister. Provinsen huser dessuten hundretusenvis av internflyktninger, og FN har advart om at et slag om Idlib kan føre til den største humanitære krisen i det 21. århundre.

Opprørere og familiene deres har de siste tre årene blitt drevet til provinsen fra andre områder i landet.

Det har skjedd gjennom avtaler inngått med Damaskus etter hvert som ulike opprørsgrupper har erkjent nederlag på slagmarken i møte med regimet og deres allierte – Russland, Iran og Hizbollah.

En storstilt offensiv i Idlib kan utgjøre et humanitært mareritt ettersom det ikke finnes noen opprørskontrollerte områder i nærheten som folk kan flykte til.

Trump-advarsel

Landets president Bashar al-Assad har lenge diskutert en offensiv mot provinsen med sine nære allierte Russland og Iran.

USAs president Donald Trump advarte mandag russerne og iranerne mot å delta i et angrep på Idlib-provinsen og sa at det ville være en «alvorlig humanitær feil».

– Vi kommer til å forsøke å forhindre enhver skade på det syriske folk, samtidig som vi fullfører prosessen med å fjerne ekstremistene, sier Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif tirsdag.

Putin gjentok samme dag at Syria er klar for å løse «terrorproblemet» i Idlib.

– Vi vet at syriske styrker gjør seg klar for å løse dette problemet, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Putin og Erdogan møter fredag sin iranske motpart Hassan Rouhani til samtaler i Teheran, der de tre ventes å diskutere Idlib.

(©NTB)