Asylsøker dømt til fengsel for drap på 15 år gammel ekskjæreste i Tyskland

NTB utenriks

Det antas at asylsøkeren er fra Afghanistan, slik han selv hevder, men dette er ikke fastslått sikkert.

Drapet skjedde på et apotek på høylys dag. Asylsøkeren har selv oppgitt at han var 15 år, men eksperter mener han var mellom 17 og 20 år da drapet skjedde. Ettersom det er tvil om alderen, har rettssaken blitt ført i en ungdomsdomstol. Saken gikk derfor for lukkede dører.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om ti års fengsel, mens forsvarerne ba om sju år og seks måneder.

Saken har ført til en opphisset debatt om hvordan myndighetene bør håndtere kriminalitet begått av innvandrere, spesielt de som kommer med falske opplysninger når de søker om asyl. Drapet førte også til en rekke demonstrasjoner mot innvandring i Kandel, som har om lag 9.000 innbyggere og ligger sørvest i Tyskland.

Dommen kommer en drøy uke etter at en tysk mann ble knivdrept i Chemnitz i delstaten Sachsen. To unge asylsøkere fra Syria og Irak er siktet i forbindelse med drapet, som har utløst store høyreorienterte demonstrasjoner mot innvandring.

Bare to uker før 15-åringen ble drept, anmeldte hun sin tidligere kjæreste for mishandling, tvang og krenkelser. To dager senere ble han også anmeldt av faren hennes.

Påtalemyndigheten tror at motivet for drapet var sjalusi etter at jenta slo opp med ham.

(©NTB)