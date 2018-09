Minst åtte drept av bilbombe i Somalias hovedstad

NTB utenriks

Bomben eksploderte rett utenfor en bygning som huset kontorene til lokale myndigheter i bydelen Howlwadag. Trolig er det snakk om et selvmordsangrep

I tillegg til at minst åtte personer ble drept, er ti personer såret, opplyser politimannen Ali Hassan Kulmiye til nyhetsbyrået DPA.

Det er også meldt at en skole har rast sammen, og lokale journalister sier at det er frykt for at flere barn er blant ofrene, melder BBC.

En annen politimann, Mohamed Hussein, sier til AP at de fleste som ble såret er elever ved en islamsk skole like ved.

Myndighetene advarer om at det kan være flere drepte ettersom flere bygninger raste sammen, blant annet en moské.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab tok søndag på seg ansvaret for angrepet via radiokanalen Andalus.

Gruppen har tidligere stått bak en rekke lignende angrep i Mogadishu.

(©NTB)