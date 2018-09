Mann mistenkt for å ha drept kone og to barn i Göteborg

NTB utenriks

Mannen er mistenkt for å ha drept sin familie, skriver Aftonbladet. De tre ble funnet i en leilighet i Västra Frölunda sørvest i Göteborg etter at mannen selv varslet politiet.

– En mann ringer til politiet og oppgir at han har tatt livet av sin kone og deres to små barn, og at han selv fortsatt er på plassen. Når politiet ankommer, finner mann en død kvinne og to barn. Mannen pågripes, og er nå mistenkt for tre tilfeller av drap, sier politiets pressetalsmann Thomas Fuxborg.

Plassen var søndag formiddag sperret av, og politiet har begynte å banke på hos naboer som en del av etterforskningen. Politiet har ingen mistanke om at flere personer befant seg i leiligheten.

Den pågrepne mannen er 35 år gammel. Han er ført til sykehus ettersom han også hadde skadet seg selv. De pårørende er varslet.

– Det er vanskelig for alle som er innblandet. Det er aldri morsomt når barn rammes, sier Fuxborg.

