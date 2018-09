Macron mener Sverigedemokraternas leder ikke er på linje med svenske verdier

NTB utenriks

Åkesson, som leder det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, ble nylig spurt om han foretrekker franske Macron eller hans russiske motpart Vladimir Putin. Men Åkesson nektet å velge da han fikk spørsmålet i et intervju med Morgonpasset i P3 i Sveriges Radio.

Nå får han svar fra Macron, som har fått med seg at han er blitt et tema i innspurten i den svenske valgkampen

– Det betyr at denne partilederen ikke kan avgjøre hvordan man rangerer verdier, sier Macron i et intervju med SVTs Agenda.

Macron peker på at Russland ikke har vært et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter, og at Putin ønsker å avvikle EU.

– Hvis man ikke kan velge mellom den franske eller russiske presidenten, så viser det at personen ikke er i samsvar med de svenske verdiene, sier Macron.

Åkesson skriver i en kommentar til SVT at «agendasettende medier konstruerer en konflikt som ikke finnes», og han stiller også spørsmål ved om han behøver å velge mellom to statssjefer.

