Jemens krigende parter møtes ikke ansikt til ansikt under fredssamtaler

NTB utenriks

FN har invitert Jemens regjering og Houthi-opprørerne til Genève neste torsdag. Begge partene har bekreftet at de sender høytstående representanter til Sveits, men gir uttrykk for at forventningene til et gjennombrudd er lave.

– Vi vil ikke møtes ansikt til ansikt og er avhengig av at FNs utsending håndterer partene, sier Jemens utenriksminister Khaled al-Yamani.

FNs utsending Martin Griffiths har sagt at målet er å forsøke å gjenopplive fredssamtalene som kollapset i 2016. Samtalene vil også dreie seg om utveksling av fanger, samt situasjonen i havnebyen Hodeida, som nå er i frontlinjen i krigen i landet, ifølge Jemens regjering.

FN vil forplikte

Partene som kjemper mot hverandre i Jemen, er den sjiamuslimske Houthi-militsen som i snart fire år har kontrollert hovedstaden Sana, og en saudiledet koalisjon som ønsker å få gjeninnsatt landets internasjonalt anerkjente president og regjering. Siden 2015 har over 10.000 mennesker blitt drept, 50.000 såret og 3 millioner drevet på flukt.

– Målet med den første runden i samtalene er å bedre forstå hvor forpliktet partene er til rammeverket for formelle forhandlinger. Vi ønsker også å komme til visse konklusjoner om hvordan forhandlingene kan starte, sier talsperson Stephane Dujarric i FN.

Den jemenittiske regjeringen vil kreve løslatelsen av 5.000 fanger som et vilkår for videre samtaler, ifølge en ikke-navngitt regjeringskilde. Houthi-opprørerne vil på sin side prøve å få løslatt 3.000 Houthi-fanger. Det har vært flere anklager om mishandling av politiske fanger i Jemen.

Skolebarn drept i angrep

9. august fikk krigen på nytt oppmerksomhet verden over da minst 51 personer, blant dem 40 barn, ble drept i et luftangrep mot en skolebuss. Angrepet ble utført av den saudiledede koalisjonen. Mansour al-Mansour, som er talsmann for koalisjonens juridiske gruppe, sier at de ansvarlige bør straffes.

– Styringen av luftangrepet i Dahyan var ikke i tråd med engasjementsreglene, sa Mansour under en pressekonferanse i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh.

– Bombardementet var ikke berettiget på det tidspunktet, fordi målet ikke utgjorde noen fare for koalisjonens styrker, sier han. Saudi-Arabia har imidlertid avvist en FN rapport som stadfester at koalisjonen har begått krigsforbrytelser.

Så sent som i forrige uke ble koalisjonen anklaget for et nytt luftangrep som traff en buss med sivile, og som ifølge FN tok livet av 22 barn og fire kvinner.

(©NTB)