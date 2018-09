Spent stemning i Chemnitz

NTB utenriks

Demonstrasjonene og uroen i Chemnitz har pågått i flere dager, og tok til etter at en tysk mann ble drept forrige helg. To menn fra henholdsvis Syria og Irak er siktet.

Politiet opplyser lørdag at en gruppe på rundt 4.500 demonstranter kom sent i gang og bare kunne bevege seg langsomt på grunn av forstyrrelser fra rundt 3.500 motdemonstranter.

– Våre enheter ble til tider nødt til å bruke makt, heter det i en Twitter-melding fra politiet.

– Vi gjentar vår oppfordring om la være å bruke vold, skriver de.

Selv om demonstrasjonen tok slutt, nektet mange demonstranter fra begge side å forlate området, noe som førte til spent stemning. Politiet forsterket derfor innsatsen og satte inn vannkanoner når kvelden falt på.

Chemnitz er blitt sentrum for den tyske innvandringsdebatten etter knivdrapet forrige helg. Politiet har lagt lokk på detaljene i saken, men rykter som er spredt i sosiale medier har satt sinnene i kok. Blant annet er det spredt en uriktig påstand om at offeret beskyttet en tysk kvinne.

I uken som har gått har det vært flere demonstrasjoner i organisert av ytre høyre-grupper, og det har vært meldinger om at folk som antas å være utlendinger har blitt angrepet.

Mens den ene siden argumenterer for multikulturalisme, argumenterer den andre siden for at ubegrenset innvandring har gjort Tyskland mindre trygt.

(©NTB)