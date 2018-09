Saudi-Arabia truer med gjøre Qatar om til en øy

NTB utenriks

Planen går ut på å grave en kanal mot grensen til Qatar, som ligger på en halvøy.

– Jeg venter utålmodig på detaljene for gjennomføringen av øyprosjektet Salwa, et stort, historisk prosjekt som vil endre regionens geografi, skrev Saud al-Qahtani på Twitter fredag. Qahtani er seniorrådgiver for den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman.

Konflikten mellom Saudi-Arabia og Qatar startet da Saudi-Arabia i juni i fjor fikk med seg flere andre land og innledet en diplomatisk og økonomisk boikott av nabolandet.

Kontakt med Iran

Både De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt har i tillegg til Saudi-Arabia brutt forbindelsene med Qatar, som de anklager for å støtte terror.

Konflikten dreier seg om at Qatar har ført en utenrikspolitisk linje som bryter med interessene til de andre sunnimuslimske statene i regionen, blant annet ved at landet har hatt en viss kontakt med Iran.

Planene om å grave en kanal mot Qatar ble lansert i april. Planene går ut på å bygge en 60 kilometer lang og 200 meter bred kanal mellom de to landene. Deler av kanalen er tenkt som en lagringsplass for atomavfall.

Anbudsrunde

Det er også blitt meldt at fem ikke navngitte selskaper er blitt invitert inn i en anbudsrunde for prosjektet, og at vinneren vil bli kunngjort i september.

Etter at konflikten brøt ut i fjor, har Qatar opplevd at landets eneste fastlandsgrense er stengt, at statseide Qatar Airways ikke lenger får bruke nabostatenes luftrom, og at landets innbyggere er blitt utvist fra land som deltar i boikotten. Både Kuwait og USA har forsøkt å megle fram en løsning, men foreløpig uten resultat.

