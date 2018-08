Myanmars militære har brukt falske bilder i bok om rohingya-konflikten

NTB utenriks

Nyhetsbyrået har gått nøye gjennom bokens 117 sider og funnet ut at tre bilder som hevdes å være tatt i delstaten Rakhine, i virkeligheten er fra Tanzania og Bangladesh.

Boka ble utgitt i juli og er skrevet av militærets avdeling for samfunnskontakt og psykologisk krigføring. Den selges i en rekke bokhandlere i Myanmars største by Yangon, og ser ut til å være et forsøk på å rettferdiggjøre drap på flere tusen mennesker samt fordrivelsen av om lag 700.000 rohingyaer.

På ett av bildene står en mann med et jordbruksredskap rett ved to lik. «Bengalere drepte lokale folkegrupper med brutale midler», står det i bildeteksten.

Bildet er brukt i en del av boka som omhandler etniske opprør i Myanmar på 1940-tallet. Men Reuters har avdekket at bildet i realiteten ble tatt under uavhengighetskrigen i Bangladesh i 1971, da hundretusener av bangladeshere ble drept av pakistanske soldater.

Betegnelsen «bengalere» i stedet for rohingyaer signaliserer at den muslimske minoriteten regnes som ulovlige innvandrere fra Bangladesh, ikke en egen minoritet i Myanmar.

