Milliardresultat for SAS til tross for kanselleringer

Dermed har resultatet økt fra samme periode forrige år, da det var på 1,77 milliarder kroner. Inntektene steg til 13,1 milliarder fra 12,2 milliarder kroner i fjor.

– Dette er et av de sterkeste resultatene i SAS' historie, til tross for økte kostnader til flydrivstoff og operasjonelle utfordringer, skriver SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar til kvartalsrapporten.

Han ber samtidig passasjerene om unnskyldning for de flere hundre flygningene som ble innstilt i sommer. Ifølge SAS skal «uforutsette kostnader» ha belastet kvartalsresultatet med 100 millioner kroner. De økte bensinprisene har bidratt med en ekstrakostnad på 500 millioner svenske kroner.

Selskapet oppgraderer nå utsiktene for regnskapsåret 2017/2018.

– SAS forventer å levere et resultat før skatt på omkring 2 milliarder svenske kroner. Utsiktene bygger på at ingenting uforutsett inntreffer, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

De gode nyhetene bidro til at SAS-aksjen gikk opp med over 12 prosent etter børsåpning fredag. Aksjen omsettes nå for over 20 svenske kroner.

I sommer solgte den norske staten alle sine 37,8 millioner aksjer i SAS for om lag 597 millioner kroner. Salget tilsvarte 9,88 prosent av aksjene i selskapet, som staten har eid en andel av siden 1946. Staten fikk 17,25 svenske kroner per aksje.

