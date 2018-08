EU-kommisjonen vil kutte skillet mellom sommer- og vintertid

NTB utenriks

– Det bør være sommertid året rundt, sa kommisjonens president Jean-Claude Juncker fredag.

Bakgrunnen for standpunktet er en omfattende EU-spørreundersøkelse. Her svarte 84 prosent at de ikke lenger ønsker å stille klokken fram og tilbake. Over 4,6 millioner mennesker deltok, noe som er ny rekord i denne typen undersøkelser.

4,6 millioner utgjør bare 0,89 prosent av befolkningen i EU, og deltakelsen varierte voldsomt mellom landene. Juncker mener likevel at politikerne bør rette seg etter resultatet.

– Min anbefaling til Kommisjonen er at hvis man spør borgerne om noe, så må man gjøre det borgerne sier.

Hvis EU opphever skillet mellom sommer- og vintertid, vil beslutningen også gjelde Norge. Kommisjonen skal i løpet av noen uker utarbeide et forslag som så må vurderes av EU-parlamentet og medlemslandene.

Endringen vil kunne tre i kraft i 2020 eller 2021. EUs transportkommissær Violeta Bulc sier kommisjonens forslag vil innebære at hvert enkelt medlemsland får velge om de vil innføre permanent sommer- eller vintertid.

Stillingen av klokken fram og tilbake har pågått lenge. Ordningen ble i noen europeiske land innført under første verdenskrig.

