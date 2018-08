Trump sier forholdet til Kim er godt og nært

NTB utenriks

Uttalelsen kommer bare dager etter at Trump avlyste utenriksminister Mike Pompeos planlagte besøk til Pyongyang. Da var begrunnelsen at arbeidet med atomnedrustning gikk altfor sent.

– Presidenten har et godt og hjertelig forhold til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus, gjengitt av Reuters.

Trump la ut meldingen fra Det hvite hus på Twitter og la til at det ikke er noen grunn til å starte opp igjen med de omfattende militærøvelsene som USA og Sør-Korea i fellesskap har avholdt årlig gjennom lang tid.

Så sent som onsdag antydet forsvarsminister Jim Mattis at militærøvelsene, som Nord-Korea ser som en forberedelse til invasjon, kanskje burde gjenopptas.

I sin twittermelding kom Trump nok en gang inn på Kinas rolle i regionen. Han er tvilende til om Kina gjør nok for å løse krisen som ble utløst med de nordkoreanske rakettoppskytningene. Slik Trump ser det, er Nord-Korea under betydelig press fra Kina, men landet får samtidig hjelp i form av drivstoff, kunstgjødsel og forbruksvarer av ulike slag.

Uttalelsen fra Det hvis hus sier også at handelstvisten mellom USA og Kina vil bli løst når tiden er moden av president Trump og Kinas store president Xi Jinping. Forholdet mellom de to lederne er fortsatt sterkt og godt, heter det.

(©NTB)