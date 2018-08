Rettskilde: Gérard Depardieu anmeldt for voldtekt

NTB utenriks

BFMTV melder torsdag kveld at Depardieu er anmeldt av en ung kvinnelig komiker på 22 år, som har jobbet sammen med ham. Hun skal også ha gått på en skole der Depardieu har undervist.

Den ikke navngitte kilden sier også at statsadvokaten i Paris har innledet en etterforskning etter at anmeldelsen ble levert inn mandag denne uken.

Depardieus advokat framholder at Depardieu fullstendig avviser at han har gjort seg skyldig i noen form for angrep eller voldtekt.

– Gérard Depardieu er rystet. Denne anklagen er det motsatte av hva han er og hva han står for, sier advokaten Hervé Témime til BFMTV.

Agenten til kvinnen sier på sin side at 22-åringen er knust som følge av de angivelige overgrepene, som hevdes å ha skjedd i Dépardieus hjem i Paris tidligere i august.

