NAFTA-samtaler fortsetter på ministernivå torsdag

– Våre representanter er i samtaler nå, og møtet vil pågå til veldig sent på kvelden. Kanskje vil det vare hele natten, sa Freeland til pressen onsdag kveld.

Torsdag morgen skal handelsrepresentantenes arbeid gjennomgås på ministernivå. Dermed kan det se ut til at partene er i ferd med å få på plass en avtale før helgen, slik Canadas statsminister Justin Trudeau tidligere onsdag ga uttrykk for at han håpet å få til.

Fredag er fristen USA har satt for i det minste å ha hovedtrekkene i en ny handelsavtale mellom de tre landene klare.

