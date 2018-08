NTB utenriks

Siden begynnelsen av året har pesoens verdi falt med over 40 prosent målt mot kursen på dollar. Torsdag ble kursen ytterligere svekket med nesten 4 prosent mot dollar.

Dette skjedde til tross for at Argentinas president Mauricio Macri og sjefen i Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde dagen før ble enige om å framskynde utbetalingen av et lån på 50 milliarder dollar for å stabilisere den økonomiske situasjonen.

