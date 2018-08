Saudiledet koalisjon avviser FN-rapport om krigsforbrytelser i Jemen

NTB utenriks

FN kom tidligere denne uken med rapporten hvor både Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Jemens internasjonalt anerkjente regjering blir anklaget for mulige krigsforbrytelser og for å vise liten respekt for sivile liv.

I en uttalelse til Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå SPA onsdag sier koalisjonen at den er fast bestemt på å unngå tap av sivile liv under krigshandlingene i Jemen.

Den avviser også at den hindrer humanitær hjelp til sivile i landet.

– Koalisjonen bekrefter at vi fortsetter å samarbeide med FN og andre hjelpeorganisasjoner for å garantere levering av humanitær hjelp til sivile i Jemen og at vi bistår med å få fram varer, sier koalisjonen i uttalelsen.

Den skriver også at FNs påstander om vilkårlig fengsling, bortføringer, tortur, mishandling, brudd på ytringsfriheten, seksuelle overgrep og rekruttering av barnesoldater er falske.

– Disse påstandene er basert på falske rapporter fra enkelte ikke-statlige organisasjoner og som har blitt publisert i mediene, sier koalisjonen.

Nærmere 10.000 mennesker er drept i konflikten siden mars 2015, ifølge FNs tall. Minst 6.660 sivile er blant de drepte, mens ytterligere 10.500 sivile er såret.

