Putin beordrer mykere pensjonsreform

I en TV-sendt tale onsdag sier Putin at han vil nedjustere pensjonsalderen for russiske kvinner til 60 år, ikke 63 slik det sto i det opprinnelige forslaget.

I juni foreslo Russlands statsminister Dmitrij Medvedev en pensjonsreform som innebar at pensjonsalderen skulle økes gradvis til 63 år for kvinner og 65 år for menn, opp fra henholdsvis 55 og 60.

Pensjonsalderen har vært urørt i Russland siden tidlig på 1930-tallet, og den russiske regjeringen mener en reform vil gi økonomisk vekst i landet. Russlands befolkning bli stadig eldre, og pensjonsforpliktelsene utgjør en økende del av statsbudsjettet. President Vladimir Putin har flere ganger tidligere sagt at en pensjonsreform vil tvinge seg fram.

Reformforslaget er imidlertid upopulært i befolkningen. I juli hadde 2,9 millioner russere undertegnet en underskriftskampanje mot reformen, og samme måned var det omfattende protester i en rekke russiske byer.

Støtten til Putin, som ikke nevnte pensjonsspørsmålet en eneste gang under valgkampen i mars, falt i juli til 64 prosent, ned fra 80 prosent i mai.

