Politimann dømt for drap på 15-åring i Dallas

NTB utenriks

Roy Oliver avfyrte totalt fem skudd med en rifle inn i bilen 29. april i fjor. Et av skuddene traff 15 år gamle Jordan Edwards i hodet.

Oliver og en kollega hadde rykket ut til en fest i Dallas i Texas etter melding om at mindreårige drakk alkohol. Edwards og fire andre ungdommer, alle ubevæpnede, hadde akkurat satt seg i bilen for å forlate festen.

Politiet hevdet i utgangspunktet at Oliver skjøt fordi bilen rygget aggressivt mot ham, men filmopptak viser at bilen forsøkte å kjøre vekk fra politiet da det ble skutt.

Følte seg ikke truet

I retten forklarte Oliver at han måtte ta et raskt valg i en presset situasjon.

– Jeg måtte ta et valg. Bilen var på vei til å treffe partneren min, den var en trussel. Jeg hadde ikke annet valg enn å ty til et dødelig våpen.

Hans partner Tyler Gross, som vitnet i saken, forklarte imidlertid at han slett ikke følte seg truet av bilen.

Sheriffkontoret i Dallas har hele veien ment at det skjellig grunn til å tro at Oliver mente å forårsake alvorlig kroppsskade og utførte en handling som helt klart medførte fare for tap av liv.

Tidligere suspendert

Oliver meldte seg selv for politiet etter skytingen, men slapp ut etter å ha betalt kausjon på nærmere 2,6 millioner kroner. Samtidig mistet han jobben i politiet.

Han har tidligere vært suspendert fra jobben i korte perioder på grunn av oppførselen sin, med banning, utbrudd og problemer med å kontrollere seg. Han skal ha blitt pålagt å ta sinnemestringskurs i 2016.

Skytingen er en av flere der afroamerikanske unge menn er skutt og drept av hvite politifolk de siste par årene, og vekker sterke reaksjoner i USA. Det er høyst uvanlig at politimenn blir dømt for drap. Straffutmålingen er ennå ikke fastsatt.

(©NTB)