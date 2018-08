Facebooks videotjeneste lanseres globalt

NTB utenriks

Tjenesten har vært tilgjengelig i USA i over et år, og planen var hele veien at den etter hvert også skulle rulles ut globalt.

Watch-biblioteket vil bestå av en blanding av underholdning og seriøst innhold, ifølge Facebook.

– Vi har designet dette produktet ikke kun for tankeløst forbruk, men også for å få folk til å engasjere seg, sier Fidji Simo, Facebooks visesjef for video.

Strømmetjenesten lanseres i en tid der forbrukerne beveger seg vekk fra tradisjonell, lineær TV, og heller bruker strømmetjenester som Netflix og HBO eller videotjenester som YouTube.

Facebook har det siste året arbeidet med å utvide videobiblioteket sitt med sine egne TV-produksjoner og kunngjorde denne uka at de også vil introdusere nye formater som interaktive konkurranseprogrammer, quizer og meningsmålinger.

Kunngjøringen om at tjenesten rulles ut globalt kommer to uker etter at Facebook sikret seg rettighetene til å sende spansk eliteserie i India og europeiske Mesterliga-kamper i Latin-Amerika.

Hoveddelen av innholdet vil imidlertid være brukergenerert, og tjenesten sammenlignes mer med YouTube enn Netflix.

– Innhold finansiert av oss er en veldig liten andel av innholdet som er tilgjengelig på Watch, sier Simo.

(©NTB)