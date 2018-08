NTB utenriks

Det var en mann i femtiårene som ble funnet død. Etter obduksjonen startet svensk politi full drapsetterforskning, og mandag denne uken ble en tenåring pågrepet av politiet.

Nå er nok en tenåring mistenkt for å ha hatt befatning med drapet. Begge de to tenåringene er under 15 år.

Politiet tror at til sammen fire unge gutter er innblandet i saken.

Den drepte femtiåringen skal ha blitt mishandlet kvelden før han ble funnet død og det skal finnes videoopptak av mishandlingen.

(©NTB)