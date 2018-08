Tysk politi advarer mot å ta loven i egne hender etter voldelige protester

NTB utenriks

Minst seks personer ble skadd i forbindelse med sammenstøtene mellom høyreorienterte innvandringsmotstandere og venstreorienterte motdemonstranter i Chemnitz mandag.

Oliver Malchow, lederen for Tysklands politifagforening GdP, sier til avisen Neue Osnabruecker Zeitung at han er bekymret for en økende trend med at folk tar loven i egne hender. Når folk får et inntrykk av staten ikke er i stand til å beskytte sine borgere, «tar borgerne loven i egne hender og begynner å lene seg på selvforsvarsmilitser og lokale borgervernsgrupper», sier han.

Innvandringsmotstanderne hadde samlet seg byen Chemnitz i protest mot et knivdrap på en 35 år gammel tysker to dager tidligere. Mannen skal ha blitt drept av to asylsøkere fra Irak og Syria, og mandagens protester inkluderte tilfeldige angrep fra mot utlendinger fra høyreekstremister. Den tyske regjeringen fordømte volden som «mobb-lignende atferd».

– Staten har mislyktes når det gjelder innenlands sikkerhet fordi de har nedbemannet politiet, sier Malchow, og legger til at det trengs minst 20.000 flere politifolk for å bøte på situasjonen.

– Dette problemet kan ikke løses raskt, sier Malchow.

