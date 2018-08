Macron tatt imot av det danske kronprinsparet

NTB utenriks

Macron ønsker at Europa skal ta mer ansvar for sitt eget forsvar, og mener kontinentets sikkerhet ikke bør være for avhengig av USA. Danmark har reservasjonsrett i EU når det gjelder forsvarsspørsmål, og står blant annet utenfor forsvarssamarbeidet PESCO som ble lansert i fjor.

Opptakten til besøket ble turbulent for den franske presidenten, ettersom miljøminister François Hulot trakk seg fra regjeringen på direktesendt radio, uten å ha varslet verken Macron eller statsminister Édouard Philippe i forkant.

Den franske presidenten ble sammen med sin kone Birgitte til slutt noe forsinket ønsket velkommen av kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på Kastellet i København ved 11-tiden tirsdag. Der la de ned krans ved monumentet til minne om de falne i Danmarks internasjonale operasjoner siden 1948.

Senere ble Macron ønsket velkommen på Amalienborg av dronning Margrethe, og ved 12.30-tiden skal den franske presidenten møte Danmarks statsminister Lars Løkke-Rasmussen.

Macrons besøk er det første fra et fransk statsoverhode siden 1982, da François Mitterrand besøkte Danmark, og er det andre i dronning Margrethes regjeringstid, skriver Berlingske.

I løpet av turen skal han også besøke kulturhuset Krudttønden, som ble utsatt for et terrorangrep i 2015.

Onsdag reiser Macron videre til Helsinki, der han møter sin finske motpart Sauli Niinistö og statsminister Juha Sapiula under et to dager langt besøk.

