Duterte anklages for forbrytelser mot menneskeheten

Denne gangen er det menneskerettsgruppa Rise Up som har stevnet Duterte inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Gruppa mener den filippinske presidenten har begått forbrytelser mot menneskeheten under sin hardhendte aksjon mot ulovlig narkotika.

Anklagen er basert på seks konkrete drapstilfeller siden Duterte ble president på Filippinene i 2016.

Rise Up, som består av menneskerettsadvokater og familier til folk som har blitt drept under Dutertes narkotikaaksjon, beskriver aksjonen som et «vidtrekkende og systematisk angrep mot sivile».

– Disse drapene må ta slutt og rettferdighet må skje fyllest, ikke bare for familiene til ofrene, men også for oss som folk, sier Rise Up-talsperson Rubylin Litao.

– Vi ber ICC-leder Fatou Bensouda om å ta til etterretning vårt krav om rettferdighet og rettsforfølge president Duterte for hans forbrytelser mot folket, spesielt de fattige, så raskt som mulig, legger hun til.

I april 2017 ble Duterte klaget inn til ICC av en filippinsk advokat, som anklaget Duterte og elleve andre filippinske tjenestemenn for massedrap i forbindelse med drapene på kriminelle og narkotikamistenkte siden 2016.

ICC informerte den filippinske regjeringen i februar om at de hadde iverksatt en innledende etterforskning av disse anklagene. En måned senere kunngjorde Filippinene at de ville trekke seg fra ICC, i protest mot det de beskrev som en «kampanje for å korsfeste president Duterte og Filippinene». Høyesterett i landet vurderer nå denne avgjørelsen.

