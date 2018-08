Taliban-opprørere drept i flyangrep

NTB utenriks

Flyangrepet i Durqad-distriktet nordøst i Takhar-provinsen fant sted etter at to tadsjikiske grensevakter ble drept i et sammenstøt med Taliban-opprørere søndag, opplyser en talsmann for politiet i provinsen til Reuters.

Ifølge talsmannen Khalil Asir ble åtte Taliban-opprørere drept og seks andre såret i flyangrepet.

Taliban bekrefter meldingene om kamphandlinger og flyangrep, men har ikke opplyst hvor mange av deres soldater som ble drept.

Det er uklart om det var et russisk eller tadsjikisk fly som sto bak angrepet.

