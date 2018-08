Ballen hos Canada etter amerikansk-mexicansk enighet om handelsavtale

NTB utenriks

– Det er en stor dag for handel. Det er en virkelig god avtale for begge land, sa president Donald Trump da han mandag kunngjorde at de to landene var blitt enige om en ny handelsavtale.

Men den nye avtalen er langt fra endelig. Og uten Canada er det uklart om det i det hele tatt er mulig å inngå noen ny handelsavtale med Mexico, skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Trump har flere ganger fordømt frihandelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada som en «katastrofe» for USA. Onsdag døpte han den nye avtalen for «USA-Mexico handelsavtale».

Foran journalister på kontoret sitt i Det hvite hus tok han for anledningen en telefon til Mexicos president Enrique Peña Nieto.

Den mexicanske presidenten roste «forståelsen» de to landene hadde kommet fram til, men han fortsatte å kalle avtalen for NAFTA.

– Nå ønsker vi at Canada blir innlemmet i dette, sa Peña Nieto, som mener at det er mulig å få på plass en avtale mellom de tre landene allerede denne uken.

Canada til forhandlingsbordet

Forhandlere fra USA og Mexico har i helgen jobbet med de siste detaljene for å revidere den nesten 25 år gamle frihandelsavtalen NAFTA, mens Canada har ventet på å bli inkludert i forhandlingene.

Trump har antydet at han kan komme til å inngå en avtale uten Canada, men onsdag varslet han at han snart ville ringe statsminister Justin Trudeau.

– Hvis de ønsker å forhandle rettferdig, så gjør vi det, sa Trump og truet samtidig med å innføre toll på bilimport fra naboen i nord.

Et par timer senere kom beskjeden om at Canadas utenriksminister Chrystia Freeland reiser til Washington allerede tirsdag for å delta i forhandlingene.

– Som vi har sagt hele tiden, framgang mellom Mexico og USA er en nødvendig betingelse for enhver revidert NAFTA-avtale, sier Freelands talsmann Adam Austen.

Han legger til at Canada kun vil signere en avtale som er «bra for Canada og bra for middelklassen».

– Ikke press

Amerikanske tjenestemenn avviser at avtalen med Mexico er inngått for å legge press på Canada. De insisterer på at det beste er at også Canada er en del av den nye avtalen.

Det er uklart hvordan næringslivet og politikere vil reagere hvis Canada holdes utenfor.

– Det er masse mennesker som mener at det er bedre at alle tre landene er involvert, sier en tjenestemann.

Samtalene om en ny avtale begynte allerede for ett år siden, og de har vist seg å være svært vanskelige.

(©NTB)