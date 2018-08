Vatikanets tidligere USA-ambassadør ber paven gå av

NTB utenriks

Anklagene mot paven kommer fram i et elleve sider langt brev fra den konservative erkebiskopen Carlo Maria Vigano, som var stasjonert i Washington fram til 2016.

I brevet hevder Vigano at han fortalte pave Frans om beskyldningene mot kardinal Theodore McCarrick (88) få måneder etter at Frans ble innsatt i 2013.

Brevet ble publisert av konservative katolske medier søndag under pave Frans' besøk i Irland, der den katolske kirkens overhode nok en gang ba om tilgivelse for presters overgrep mot barn. Vatikanet har foreløpig ikke kommentert beskyldningene fra Vigano.

Første avsatte kardinal

77 år gamle Vigano er velkjent for sine homofiendtlige holdninger og har kritisert den reformvennlige paven tidligere.

I sommer ble McCarrick den første kardinal i moderne tid som gikk av da pave Frans godtok hans avskjedssøknad. Det skjedde etter at en amerikansk kirkegransking fastslo at anklagen om at han hadde forgrepet seg seksuelt på en 16-åring, var troverdig. Den avsatte kardinalen har sagt han ikke kan huske å ha begått overgrep.

Siden har flere menn stått fram og sagt at de ble misbrukt eller trakassert av McCarrick under prestestudiene. Blant dem er en mann som hevder McCarrick forgrep seg på ham fra han var elleve år.

Gir ingen bevis

I brevet navngir Vigano en lang rekke kardinaler og erkebiskoper som ifølge ham visste om McCarricks oppførsel. 77-åringen presenterer ikke noen bevis for påstandene, men hevder Vatikanets arkiver inneholder dokumenter som støtter hans versjon av hendelsene.

Vigano skriver videre at han varslet ledere i Vatikanet om McCarrick allerede i 2006, men at han aldri fikk svar, skriver nyhetsbyrået Reuters. Påstandene gikk ut på at daværende biskop McCarrick var mistenkt for å ha misbrukt voksne prestestudenter i New Jersey mellom 1981 og 2001.

Straff

Vigano hevder videre at pave Benedikt i 2009 eller 2010 straffet McCarrick. Etterfølgeren Frans opphevet ifølge Vigano disse sanksjonene, som angivelig gikk ut på at McCarrick verken fikk reise eller delta på noen offentlige arrangementer. Han skal dessuten ha blitt bedt om å vie resten av livet til bønn og botsøvelse.

Brevet fra Vatikanets tidligere diplomat inneholder for øvrig en lang tirade om homofile og liberale i den katolske kirken. Teksten lyder tidvis som et ideologisk manifest, der alle Frans' kjente støttespillere i USA anklages for å være delaktig i å dekke over McCarricks udåd, skriver nyhetsbyrået AP.

Messe i Dublin

De grove anklagene mot 81 år gamle pave Frans har kastet skygger over siste dag av pavens helgebesøk til Irland. Irske ofre for presters overgrep har under besøket krevd handling fra paven og uttrykt skuffelse over hans gjentatte beklagelser og fordømmelser.

Da pave Frans holdt messe for flere hundre tusen mennesker i Dublin søndag, fortalte han om da han dagen i forveien møtte åtte overlevende ofre for seksuelle overgrep.

Han ba videre om tilgivelse for samtlige former for maktmisbruk fra kirkens medlemmer og alle dens institusjoner.

– Vi ber om tilgivelse for denne tiden som gikk uten at det ble vist medlidenhet for de overlevende, sa paven.

– Vi ber om tilgivelse for personene som hadde ansvaret innad i kirkehierarkiet, som ikke tok grep mot denne typen overgrep, tilføyde han.

(©NTB)