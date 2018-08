Stor fare for oversvømmelser på Hawaii

NTB utenriks

Lane, som startet som en orkan i sterkeste kategori sør i Stillehavet, ble gradvis nedgradert etter hvert som den nærmet seg Hawaii, og fredag ble den nedgradert til tropisk storm.

Men siden den beveget seg så langsomt framover, har den hatt god tid til å slippe ned mye nedbør. Over den største øya falt det noen steder over 1.000 millimeter regn på to dager.

Også over Oahu og Maui har det regnet mye, og meteorologene varsler enda 250 millimeter og fare for flom de neste dagene, før Lane er helt borte over horisonten.

Lørdag var det også fortsatt kraftige brenninger langs hele sørkysten, men de ventes å legge seg noe i løpet av søndag.

