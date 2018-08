Savnede fiskere funnet døde i Nordsjøen

NTB utenriks

Tre andre fiskere fra det samme fartøyet ble lørdag kveld reddet av cruiseskipet Pacific Princess, som oppdaget redningsflåten de i fire timer hadde drevet rundt i.

En av de tre falt i vannet da han forsøkte å klatre opp en leider på cruiseskipet, men ble berget, forteller en av passasjerene på Pacific Princess til Sky News.

Den britiske kystvakten ble tilkalt og søkte etter de to øvrige som var om bord i båten, som sank rundt 40 kilometer nordøst for Great Yarmouth. De ble senere søndag funnet omkommet av et kystvakthelikopter i nærheten.

Ifølge kystvakten er de tre som ble reddet, utenlandske statsborgere, men nasjonaliteten er ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvilken nasjonalitet de to omkomne fiskerne har.

