Iran vil bidra til å gjenoppbygge Syria

NTB utenriks

Søndag landet Hatami i Syria for et to dager langt besøk til landet, der han møtte sin syriske motpart Abdullah Ayoub. Samme dag kom partene til en enighet om at Iran vil bidra med «tilstedeværelse, deltakelse og assistanse» i gjenoppbyggingen av Syria, og at «ingen tredjepart vil ha noe innflytelse i den bestemmelsen».

– Dette er en veldig, veldig viktig tid for Syria. Landet går gjennom en kritisk fase og beveger seg mot den viktige gjenoppbyggingsfasen, sa den iranske ministeren, som også møtte Syrias president Bashar al-Assad.

– Forholdet mellom Iran og Syria er et prakteksempel på hvordan bilaterale bånd mellom to uavhengige land skal være, sa Ayoub.

Siden krigen i Syria brøt ut i 2011, har den kostet landet rundt 388 milliarder dollar, ifølge FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Vest-Asia (ESCWA).

Forrige måned sa Assad at gjenoppbygging var en «topprioritet» for Syria, der over 350.000 mennesker har blitt drept og millioner blitt drevet på flukt.

Vestlige stormakter som lenge har krevd Assads avgang, fastholder at hjelp til gjenoppbygging kun kan finne sted etter en politisk overgang i landet. Under søndagens møte med Irans forsvarsminister, brukte Ayoub også anledningen til å kritisere USA.

– Amerikanerne ser etter en mulighet til å få fotfeste i området øst for Eufrat-elven, sa han.

Utspillet kommer en dag etter at den amerikanske toppdiplomaten, ambassadør William Roebuck, besøkte USAs baser i området. Han uttalte at landet er «forberedt til å bli» i Syria for å bekjempe IS, og å presse Iran ut av landet.

(©NTB)