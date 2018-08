Flere skutt og drept under spillturnering i Florida

NTB utenriks

Skytingen rammet en dataspillturnering som fant sted på senteret, ifølge amerikanske medier.

– Flere drepte på åstedet. Mange er fraktet bort, skriver sheriffens kontor i Jacksonville på Twitter.

En mistenkt gjerningsperson er funnet død på åstedet, og det er så langt ukjent om det finnes flere mistenkte, opplyser politiet.

Politiet opplyser at mange gjemmer seg inne på kjøpesenteret, og de bes om å holde seg skjult mens politiets innsatsstyrke søker gjennom området.

Ukjent antall drepte

Ifølge TV-stasjonen CBS melder lokale medier at fire personer er døde, og at det er totalt elleve skuddofre. Tallene er ikke bekreftet av politiet.

– Masseskyting på Jacksonville Landing. Hold dere langt unna området. Det er ikke trygt på nåværende tidspunkt HOLD DERE UNNA, skrev sheriffens kontor på Twitter i den første meldingen om skytingen.

På en nettoverføring fra dataspillturneringen kunne man høre flere skudd før spillingen i restauranten brått avbrytes.

Jacksonville Landing ligger langs elva St. Johns i sentrum av byen og består av et stort kjøpesenterkompleks med butikker, kafeer og underholdningstilbud.

– Vi finner mange folk som gjemmer seg i avlåste deler av The Landing. Vi ber dere beholde roen og holde dere gjemt. SWAT gjør et metodisk søk inne i The Landing. Vi vil finne dere, vennligst ikke løp ut, tvitrer politiet.

Fotballspill

Deltakerne i turneringen spilte det amerikanske fotballspillet Madden 19. Denne helgen startet den første av fire kvalifiseringsrunder i GHLF Game Bar i Jacksonville, ifølge EA Sports.

En av deltakerne turneringen tvitrer om det han opplevde.

– Turneringen ble nettopp beskutt. Jeg forlater stedet og kommer aldri tilbake. Jeg er virkelig heldig. Kulen traff tommelen min, skriver han på Twitter og beskriver dagen som den «verste i hans liv».

– Jeg vil aldri ta noe for gitt igjen. Livet kan ta slutt på noen sekunder, tilføyer han.

Jacksonville ligger nordøst i Florida og har over 800.000 innbyggere.