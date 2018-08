Costaricanere demonstrerer for flyktninger fra Nicaragua

NTB utenriks

Demonstrasjonen i sentrum av hovedstaden San José var arrangert av en paraplyorganisasjon for et titalls frivillige organisasjoner.

3.000 mennesker møtte fram for å gi sin støtte til nicaraguanerne som har flyktet fra den pågående krisen i nabolandet. De sang sanger og ropte slagord for vennskap mellom de to landene.

For en uke siden sto rundt 500 innvandringsmotstandere bak opptøyer i sentrumsgatene. De kastet stein på forbipasserende og politiet, og 44 av dem ble arrestert.

Over 23.000 nicaraguanere har søkt tilflukt i Costa Rica siden protester mot Nicaraguas president Daniel Ortega i april ble brutalt slått ned.

Nesten 450 mennesker er drept i uroen de tre siste månedene, mens 2.500 mennesker er skadd. Flere titalls mennesker er også arrestert, og noen har forsvunnet.

Costa Ricas myndigheter har opprettet en kommisjon for å følge med på bølgen av migranter, og president Carlos Alvarado ber folk være rolig og ikke oppildne til hat mot dem som kommer.

