«Krokodillen» tatt i ed som president i Zimbabwe

Mnangagwa fikk 50,6 prosent av stemmene i valget 30. juli, akkurat nok til å unngå omkamp mot opposisjonskandidaten Nelson Chamisa som fikk 44,3 prosent.

Opposisjonen gikk rettens vei for å få underkjent resultatet, men fredag besluttet landets grunnlovsdomstol at det ikke var framlagt beviser som underbygde anklagene om fusk.

Søndag ble Mnangagwa innsatt under en seremoni på et fotballstadion i Zimbabwes hovedstad Harare, foran titusenvis av jublende tilhengere av regjeringspartiet ZANU-PF og statsoverhoder fra flere afrikanske land.

Trofast våpendrager

Mnangagwa var i alle år en trofast våpendrager for Robert Mugabe, som etter 37 år ved makten ble avsatt av landets generaler og satt i husarrest i midten av november.

Avsettelsen av den 93 år gamle og stadig mer autoritære Mugabe skjedde etter at han sparket Mnangagwa som visepresident, trolig for å rydde vei for sin egen kone Grace.

NUPI-forsker Stein Sundstøl Eriksen tviler på om Mnangagwa har løsningen på Zimbabwes mange problemer.

– Han var tett involvert i massakrene på 1980-tallet, i Zimbabwes krigføring i Kongo og har vært helt sentral i forfølgelsen av opposisjonelle i alle år. Det er ingenting som tyder på at han vil føre en særlig annen politikk enn det Mugabe har gjort, slo Sundstøl Eriksen fast da Mnangagwa overtok som ZANU-PF-leder.

Fryktet og hatet

Kritikere betegner Mnangagwa, med tilnavnet «Krokodillen» som minst like hensynsløs og brutal som Mugabe, og det samme gjorde USAs ambassadør i landet alt i 2000.

– Mnangagwa er fryktet og hatet landet over og kommer til å bli en enda mer undertrykkende leder om Mugabe dersom han blir president, skrev Earl Irving i et notat som senere ble offentliggjort av WikiLeaks.

Mnangagwas tilhengere går under tilnavnet Team Lacoste, klesmerket med en krokodille som symbol, og har helt siden krigen mot de britiske koloniherrene på 1960-tallet stått bak drap og væpnede aksjoner.

Etter selvstendigheten i 1980 ble han utnevnt til sikkerhetsminister og etterretningssjef av Mugabe og førte en brutal kamp mot regimets motstandere.

Ingen demokrat

Rundt 20.000 mennesker, de aller fleste fra ndebele-folket i Matabeleland, ble drept i massakrer under første halvdel av 1980-tallet, og helt opp til siste valg spilte han en sentral rolle i Mugabes jakt på opposisjonelle.

Med Mnangagwa i presidentstolen er det derfor få som tror at Zimbabwe vil bevege seg i mer demokratisk retning.

– Han støttes av akkurat de samme kreftene som har holdt Mugabe ved makten i alle år, så ingenting tyder på det, konstaterte Sundstøl Eriksen da «Krokodillen» overtok som leder for ZANU-PF.

