Tesla blir værende på børs

NTB utenriks

Musk opplyste tidligere i måneden at han var i samtaler med Saudi-Arabias statlige investeringsfond og andre om å ta elbilprodusenten av børsen.

Han bekreftet at fondet alt satt på 5 prosent av Teslas aksjer og opplyste at de øvrige aksjonærene ville få tilbud om 420 dollar per aksje. Dette var betydelig mer enn børsverdien på selskapet skulle tilsi.

Reaksjonene uteble ikke, og Tesla-aksjen har siden falt med over 20 prosent. Musk ble også latterliggjort for å ville selge produksjonen av de miljøvennlige elbilene til et fond som utelukkende er bygd opp med inntekter fra oljesalg.

Fredag slo Musk retrett og opplyste at Tesla forblir børsnotert. Beslutningen ble ifølge ham tatt etter et møte med styret i selskapet dagen før.

– Ut fra de tilbakemeldingene jeg har fått, er det klart at de fleste av Teslas aksjonærer mener at vi er best tjent med å forbli værende på børs, heter det i en uttalelse fra Musk.

(©NTB)